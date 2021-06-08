تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري، والمقرر لها أمام أسوان يوم 17 يونيو الجاري لحساب الجولة 26.

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وأسوان، وسيسعي الأبيض الى تحقيق الفوز لأبتعاد فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 44 هدفاً، واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

بينما يتواجد الاهلي فى المركز الثاني برصيد 41 بعد ان خاض 19 مباراة فى الدوري المصري حتي الآن، وفى المركز الثالث يأتي المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة.

على الجانب الآخر يُعاني فريق أسوان حيث يقبع فى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعداً عن منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط فقط، وخاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات،؟ وتعادل فى 6 مباريات، وتعرض لـ 12 هزيمة، سجل لاعبوه 19 هدفاً، واستقبلت شباكه 37 هدفاً، كأضعف خط هجوم، وكثاني أضعف خط دفاع فى المسابقة.

يذكر ان الزمالك قد تعادل فى الجولة 25 من الدوري المصري أمام فريق الجونة بدون أهداف، بينما خسر أسوان أمام الاتحاد السكندري صفر-2 لصالح نفس الجولة.

ويدخل فريق أسوان مباراة الزمالك بمعنويات عالية بعد ان تأهل الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب فوزه المثير على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2، فى المباراة التي اقيمت بينهم يوم 31-5-2021 على ستاد اسوان.

تاريخ مواجهات الزمالك واسوان

ألتقي الزمالك وأسوان من قبل فى 11 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 7 مباريات، بينما فاز اسوان فى مباراة واحدة كانت الموسم الماضي بالدوري، وخيم بينهم التعادل على 3 مباريات.

وكان آخر لقاء جمع بين الزمالك واسوان فى الجولة التاسعة من الدوري المصري، وشهد اللقاء التعادل السلبي، فى المباراة التي اقيمت يوم 23 يناير 2021 على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري، بعد فشل قنوات الحياة وسي بي سي والنيل للرياضة في الاحتفاظ بحقوق بث المسابقة، لتصبح جميع المباريات متاحة للمشاهدين بتقنية HD وتقنية SD وبشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

وتبث مباريات الدوري المصري في النقل الحي المباشر عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية، وراديو أون سبورت إف إم.

كما يقدم موقعكم “الخليج 365” خدمة البث المباشر المكتوب والمرئي لمتابعيه أثناء كل مباراة ممن ليست لديهم القدرة على المتابعة عبر التلفاز أثناء سير اللعب.