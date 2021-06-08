مشاهدة مباراة المغرب وغانا في بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وغانا بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8-6-2021.

يستقبل منتخب المغرب نظيره الغاني على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله فى أول مباراة له خلال فترة التوقف استعدادًا لمنافسات تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب المغربي مباراة ودية آخري أمام منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل، قبل ان يستهل مشواره فى تصفيات مونديال 2022 بمواجهة منتخب السودان يوم 4-9-2021.

ويتواجد منتخب أسود الأطلس ضمن المجموعة الثامنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 الى جانب منتخبات (غينيا – السودان – غينيا بيساو).

على الجانب الآخر يقع منتخب غانا ضمن المجموعة السابعة فى تصفيات مونديال 2022، والتي تضم منتخبات (أثيوبيا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي).

ألتقي منتخب المغرب بنظيره الغاني من قبل فى 14 مواجهة، حقق أسود الأطلس الفوز فى 6 مباريات، بينما فاز البلاك ستارز فى 3 مباربات، وتعادل البلدين فى 5 مباريات.

وكان آخر لقاء جمع منتخب المغرب ومنتخب غانا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى دور المجموعات، وانتهي اللقاء بفوز المنتخب المغربي بنتيجة (2-0).

ويدير مباراة المغرب وغانا اليوم الثلاثاء، الحكم السينغالي “ديوف أدالبير”، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مواجهة المغرب وغانا الودية على قناة تمازيغت المغربية بصوت المعلق “محمد فضلاوي”، وتذاع على القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق “هشام فرج”، بالإضافة إلى قناة الأولي المغربية RTM بتعليق “عبد الحق الشراط”.

المغرب – غانا

ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله

مباراة دولية ودية

جارية الآن

تشكيلة منتخب المغرب الأساسية اليوم:

ياسين بونو – أيوب عملود – غانم سايس – جواد ياميق – نايف أكرد – عادل تاعرابت – سفيان أمرابط – أشرف حكيمي – سليم أملاح – يوسف النصيري – منير الحدادي.

تشكيلة منتخب غانا الأساسية اليوم:

رزاق أبلورا – آندي يادوم – جيدون مينساه – نيكولاس بوكو – دانيل أمارتي – بابا إدريسو – إيمانويل لوموتي – جويل فامياه – صامويل أوسو – محمد قدوس – جوردان أيو