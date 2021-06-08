شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات لسيدات مصر في منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء بالبطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت الراميات المصريات 4 ميداليات متنوعة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 10 متر مسدس سيدات، و10 متر مسدس بندقية، وذلك ضمن فعاليات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية على حضور ختام منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء بالمركز الأوليمبي بالمعادي بحضور كل من صبيح مراد رئيس الاتحاد العراقي، وعبدالغني الوجية أمين عام الاتحاد اليمني، وعاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الاوليمبي.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى منافسات اللاعبين واللاعبات في كل مراحل البطولة، وتحقيق نتائج متميزة تعكس تطور رياضة الرماية على مستوى البلدان العربية، لافتاً إلى سعادة جميع المشاركين والوفود المرافقة لهم بتواجدهم بمصر، واشادتهم بالتنظيم المميز للبطولة، وأماكن استضافة المنافسات بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر.

وتمثلت نتيجة الرماية بالمسدس مسابقة 10 متر سيدات، في حصول الرامية التونسية ألفة الشعراني على الميدالية الذهبية بمجموع (235.6 نقطة)، واللاعبة المصرية هالة الجوهري فازت بالفضية بـ(573 نقطة)، وفي المركز الثالث جاءت فاطمة عباس وهيب من العراق بـ(567 نقطة).

وفي مسابقة 10 متر بندقية سيدات، فازت القطرية عائشة السويدي بالميدالية الذهبية بمجموع (246 نقطة)، و استطاعت اللاعبة المصرية الزهراء شعبان الحصول على الميدالية الفضية بمجموع (245 نقطة)، فيما حصدت المصرية هدير مخيمر الميدالية البرونزية برصيد (222.7 نقطة).

وعلى مستوى الفرق، حل الفريق المصري المكون من هالة الجوهري، وهدير سعد ورضوى محمود في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية برصيد (1690 نقطة)، بعد الفريق التونسي الذي حقق الذهبية بـ(1696 نقطة)، فيما جاء فريق العراق ثالثا بـ(1562 نقطة).

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.