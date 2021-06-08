شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد فان دي بيك من قائمة هولندا فى يورو 2020 بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر فرانك دي بوير، مدرب منتخب هولندا، استبعاد دوني فان دي بيك، أحد اللاعبين البارزين في الطواحين من قائمة يورو 2020 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان رسمي: «يتعين على دوني فان دي بيك الغياب عن البطولة الأوروبية، بعد المعاناة من إصابة مؤخرا، فان دي بيك لن يكون متاحا في اليورو، ولا يطلب المدرب فرانك دي بوير استبداله بلاعب آخر».

وستلعب هولندا مباراتها الأولى في اليورو ضد أوكرانيا يوم الأحد 13 يونيو الجاري، ثم تواجه النمسا يوم الخميس 17 يونيو، بينما تختتم مرحلة المجموعات بلقاء مقدونيا الشمالية يوم الاثنين 21 يونيو.

وستقام كل المباريات على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام.