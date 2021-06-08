شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لنبيه وعبد المقصود مع يوسف أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود جلسة سريعة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة تقديم نبيه وعبدالمقصود مجموعة من النصائح والتعليمات لأوباما، من أجل تنفيذها في المران.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.