شكرا لقرائتكم خبر عن سمولنج: شاهدنا مركبة فضائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سامانثا زوجة النجم الإنجليزي كريس سمولنج (31 عاماً) مدافع روما إنهما شاهدا في إجازة مع العائلة في جامايكا مركبة فضائية (يوفو). وكتبت سامانثا على حسابها في إنستجرام: «حسناً، أعدكم ألا أتحدث عن فطر ساحر أو أي شيء خارق، لكن أنا وسمولنج شاهدنا يوفو الليلة الماضية.. لم تكن مجرد طائرة في السماء، حلقت بالقرب منا ثم عبرتنا واستدارت وانطلقت بقوة عجيبة نحو السماء حيث بقيت ساعة أو ربما أكثر لكننا كنا مضطرين لترك المكان، كانت صغيرة جداً في السماء لذا لم يكن تصويرها مجدياً رغم أن كريس شاهدها وهي تدور حول نفسها وتظهر ألواناً. لم نصورها عندما اقتربت منا لأننا تجمدنا من هول الصدمة، كانت بلا صوت تماماً».

وقالت سامانثا في منشور لاحق: «لم تكن طائرة مسيرة (درون) مليار في المئة، كانت كبيرة ومعقدة بأضواء خافتة على طول الحافة، شكلها أيضاً كان غريباً لا يشبه الدرون».