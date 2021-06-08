كارتيرون: مصير ساسي مع الزمالك معقد.. وحسم الدوري يعتمد على "مؤجلات" الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن مصير التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق معقد للغاية، مشيراً إلى أن حسم بطولة الدوري تعتمد على النادي الأهلي ولعبه للمؤجلات.

وقال كارتيرون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "من الصعب الحديث عن فرصنا في حصد لقب الدوري هذا الموسم، طالما أن الأهلي لديه الكثير من المباريات المؤجلة، لذا سيكون من الضروري أن ننتظر إلى أن يلعب الأهلي كافة مبارياته المتأخرة لنعرف ما هي فرصنا؟".

وأضاف: "تعادلنا سلبيا، خارج ملعبنا في ظل غيابات كثيرة ولاعبين مرهقين بسبب تلاحم المباريات وكنا نلعب كل ثلاثة أيام بشكل متواصل في ملاعب مختلفة، الأمر كان صعب للغاية وبعض اللاعبين كانوا خارج "مستواهم الذهني" واثق في استعادتها بعد فترة التوقف".

وأكمل: "التوظيف للموسم المقبل بالفعل أنا راض عن القائمة الحالية هي الأولى حاليا، لا أريد الحديث".

وواصل كارتيرون: "بالطبع نحن في حاجة للبحث عن لاعبين بمواصفات معينة لديها القدرة على حسم المباريات واللعب باسم نادي جماهيري كبير مثل الزمالك". عن الموسم المقبل في الوقت الحالي لنرى كيف ستسير الأمور هذا الموسم بدون توجيه أي حديث يؤثر بالسلب على الفريق".

وعن إعادة سيسيه وأوناجم من إعارتهم، قال كارتيرون: "سيسيه قدم مباريات جيدة ولكنه مصاب في الوقت الحالي، لذا من الصعب الرد بشكل جيد، وكذلك أوناجم يقدم موسما جيدا مع الوداد بعد وجود الكثير من المنافسة، لن أحسم هذا الملف حاليا إنه أمر صعب للغاية".

وبسؤاله عن ضم مهاجم جديد: "لم استقر بعد، لدي مجموعة من المهاجمين المميزين وأحاول أن أعطي لجميع المهاجمين فرص على الترتيب لكي يصبحوا في لياقة وجاهزية المباريات، وبشكل عام لم أتخذ قرار بعد بضم مهاجم جديد".

وعن تغييرات الإدارة: "التغييرات بالطبع أثرت على فريق كرة القدم في مسألة تأخير الأجور على مستوى اللاعبين وتحديدا محرك التحفيز ولكن اللاعبون يستحقون الاحترام لتحملهم هذا الأمر".

وأكمل: "لا أفضل الحديث عن أية أمور تخص اللاعبين، مستحقاتهم، عائلتهم وحياتهم الشخصية".

وتابع كارتيرون: "سأقوم بهذا الأمر مع بعض اللاعبين سأبحث العقود التي هي جزء من مهامي بالطبع إذا اضطررت للقيام بذلك سأقوم بذلك بالفعل".

وعن وضع فرجاني ساسي: "ساسي لاعب ممتاز، أتمنى بقائه مع الزمالك عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يوجد شيء في عقده ينص على نهايته في 30 يونيو، أما عن مصيره فهذا أمر معقد للغاية".

وتابع الفرنسي متحدثاً عن أوباما وزيزو: "أشكر أوباما هو لاعب هام جدا بالنسبة لنا وله دور واضح، وسعيد بعودة زيزو لمستواه المعهود في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "عبد الشافي وشيكا لاعبين كبار جدا ولديهم خبرات كبيرة، بالطبع ليس شرطا أن يشاركا في كافة المباريات نظرا لعامل السن ولكن سأستعين بخبراتهم دائما في المواجهات الكبرى".

وعن حراسة مرمى الفريق: "الأمر صعب جدا ومعقد للغاية بالنسبة لاختيار حراس المرمى، لدينا ثلاثة حراس بمستوى ممتاز وهم صفوة حراس الدوري، لذلك الأمر دائماً يكون صعب في الإختيار".

واختتم كارتيرون متحدثاً عن الأخطاء التحكيمية: "حاليا من غير المجدي أن نجادل حول الأخطاء التحكيمية، وأعتذر لأنني طُردت في مباراة الإسماعيلي، كان ينبغي أن أظهر المثال، ولكن الأهم هو أن نحاول أن نلعب بشكل جيد لكسب المباريات القادمة لا أن نركز على التحكيم".