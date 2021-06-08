منافس مصر.. الأرجنتين تهزم "شباب الدنمارك" قبل الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المنتخب الأولمبي للأرجنتين فوزًا وديًا على حساب منتخب الشباب الدنماركي، بهدفين لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق اللاتيني لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونجح منتخب الدنمارك تحت 20 عامًا في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 56 دقيقة من اللقاء عن طريق إيميل كورنفيج، قبل أن يتعادل إيزيكل باركو لأولمبي الأرجنتين في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 90+4 بهدف الفوز للأرجنتين عن طريق فاوستو فيرا، ليحقق الفريق فوزه الأول في مسيرته الاستعدادية الأخيرة للدورة الأولمبية.

وسيلعب منتخب الأرجنتين في أولمبياد طوكيو ضمن منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب مصر، إسبانيا وأستراليا.

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين الأولمبي سيواجه نظيره السعودي يوم الجمعة القادم في ثاني مواجهاته الودية قبل الأولمبياد.