الخميس.. الزمالك يلتقي دجلة وديًا على ملعب الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة جمعهم من 25 مباراة خاضها بالنسخة الجارية من البطولة.