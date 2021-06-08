رسمياً.. الاتحاد العُماني يطالب بشطب حكم مباراته أمام قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة بشأن الأداء التحكيمي "المتردي" في مباراة المنتخبين العماني والقطري أمس الاثنين ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أمم آسيا 2023 ، مطالبا بشطب حكم المباراة من قائمة الحكام الدوليين.

وحسم المنتخب القطري تأهله إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين، بعد فوزه على نظيره العماني 1 / صفر مساء أمس في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وسجل حسن الهيدوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، ليرفع المنتخب القطري رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد منتخب عمان عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الخامسة قطر وعمان والهند وبنجلاديش وأفغانستان، وتقام منافساتها في قطر بنظام التجمع لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد العماني عن احتجاجه عبر بيان رسمي نشره بحسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، وجاء في نص البيان :"تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحادين الدولي والآسيوي بشأن الأداء التحكيمي المتردي في المباراة الرسمية التي جمعت منتخبنا الوطني الأول والمنتخب القطري في 7 يونيو 2021 بدولة قطر الشقيقة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023. ولم يوفق الحكم في إدارة المباراة فتغاضى عن تحقيق العدالة المرجوة على أرضية الميدان، وارتكب أخطاء تحكيمية أثرت سلبا على سير ونتيجة اللقاء الهام."

وأضاف الاتحاد :"وضمن الاتحاد العماني لكرة القدم احتجاجه على عدة طلبات، أولها شطب الحكم من قائمة الحكام الدوليين، واتخاذ إجراءات وآليات مغايرة في إسناد مثل هذه المباريات للحكام وفقا لمعيار الكفاءة، وإعادة النظر في تشكيل اللجان المختصة بتكليف وتعيين الأطقم التحكيمية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وسيتابع الاتحاد العماني لكرة القدم الاحتجاج عن كثب حتى لا تتبدد جهود لاعبيه وطموحاتهم المشروعة هباء منثورا."

وتابع :"ويشيد الاتحاد العماني لكرة القدم بأداء لاعبيه وروحهم العالية خلال اللقاء ويؤكد أن أماله في التأهل لمراحل متقدمة من هذه التصفيات مازالت باقية وأن الأحمر قادر على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية والمضي قدما نحو ما يرضي طموحات وتطلعات جماهيره. ويتقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بالشكر والتقدير للجماهير الوفية التي شحذت همم لاعبيها وأعلت روحهم المعنوية مما كان لها الأثر الطيب في الأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني، آملين من الله التوفيق والسداد."