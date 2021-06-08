إصابة لاعب في السويد بكورونا وغيابه عن لقاء إسبانيا في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أصيب ديان كولوسوفسكي، مهاجم المنتخب السويدي، بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا في العزل وسط آمال بإمكانيه عودته للعب مع المنتخب في يورو 2020.

وذكر الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن كولوسوفسكي أبلغ الجهاز الطبي في الصباح إن لديه أعراض نزلة برد وتم اختباره بشكل فوري، وجاءت النتيجة إيجابية.

وظل مهاجم يوفنتوس كولوسوفسكي /21 عاما/ في ستوكهولم ولم يسافر مع الفريق لجوتنبرج لخوض الاستعدادات الأخيرة.

ويفتتح المنتخب السويدي حملته في بطولة أمم أوروبا يوم 14 حزيران/يونيو الجاري في أشبيلية بمواجهة المنتخب الإسباني، الذي يعاني قائده سيرخيو بوسكيتس من الإصابة بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن اللقاء، بينما يتوقع أيضا أن يغيب كولوسوفسكي.

وقال يان أندرسون مدرب المنتخب السويدي :"هذا محزن بالنسبة لنا وفوق كل هذا لديان نفسه. لن نستدعي أي لاعب بديل ولكننا نأمل أن يتمكن ديان من العودة للفريق عقب المباراة أمام إسبانيا".

وعقب مواجهة إسبانيا يواجه المنتخب السويدي نظيره سلوفاكيا يوم 18 من الشهر الحالي ثم بولندا يوم 23 في سان بطرسبرج.