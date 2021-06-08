مشاهدة مباراة اسبانيا وليتوانيا فى بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا وليتوانيا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

يستقبل المنتخب الاسباني نظيره منتخب ليتوانيا على الملعب البلدي دي بوتاركي بمدينة ليجانيس الاسبانية، ضمن استعدادات رجال المدرب “لويس إنريكي” لبطولة يورو 2020، ضمن أجندة المباريات الدولية الودية لشهر يونيو.

وكان لقاء اسبانيا وليتوانيا معرضاً للالغاء بسبب إصابة قائد اللاروخا “سيرجى روبيرتو” بفيروس كورونا، مما أتاح الفرصة لفريق الشباب لخوض المباراة بدلاً من الفريق الأساسي.

وتسببت إصابة بوسكيتس في فوضى في استعدادات إسبانيا لبطولة أوروبا، حيث دخل باقي لاعبي التشكيلة والبالغ عددهم 23 لاعبا في العزل إلى جانب كل أفراد الجهاز التدريبي.

وسيتولى “لويس دي لا فوينتي” مدرب إسبانيا تحت 21 عاما قيادة المنتخب الشاب أمام ليتوانيا اليوم في مباراة كان من المفترض أن تمثل آخر تجربة للمنتخب الأول قبل بطولة أوروبا “يورو 2020”.

ويخوض المنتخب الاسباني اليوم مباراته الودية الثانية بعد تعادله السلبي أمام منتخب البرتغال الجمعة الماضية، بينما خسر منتخب ليتوانيا فى أمام لاتفيا 1-3 فى كأس البلطيق مساء نفس اليوم.

ويتواجد منتخب اسبانيا ضمن المجموعة الخامسة فى بطولة كأس أوروبا “يورو” 2020 الى جانب منتخبات (السويد – بولندا – سلوفاكيا)،

على الجانب الآخر يدخل منتخب ليتوانيا لقاء اليوم بعد معاناة من هزائم متتالية فى كأس البلطيق، جيث خسر امام استونيا، ثم لاتفيا، ويعاني الفريق ايضا على مستوي تصفيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة فى مبارتيه الافتتاحيتين أمام سويسرا وايطاليا.

بث مباشر اسبانيا وليتوانيا

تنطلق صافرة بداية مباراة اسبانيا وليتوانيا فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اسبانيا وليتوانيا الودية على قناة بي إن سبورتس hd بريميم 2 بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما تنقل ايضا على قناة سوبر سبورت ماكسيمو، وقناة سوبر سبورت لا ليجا.

اسبانيا – ليتوانيا

تحصيرات يورو 2020

الملعب البلدي دي بوتاركي – ليجانيس

تنطلق الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش