ما سبب إيقاف مهاجم تونس “طه ياسين الخنيسي” لمدة سنة، وهل يغير الكاف رأيه؟

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صفعة قوية لنادي الترجي الرياضي بإيقاف المهاجم الدولي التونسي “طه ياسين الخنيسي” لمدة سنة كاملة، قبل أيام قليلة من مواجهة النادي الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقبل 3 أشهر من افتتاح تصفيات كأس العالم 2022، و6 أشهر من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون.

وبررت اللجنة التأديبية في “الكاف” مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 يونيو الجاري، قرار إيقاف طه ياسين الخنيسي، بأنه قد تعاطى مادة محظورة خلال مباراة مولودية الجزائر في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وثبت تعاطي طه ياسين الخنيسي لمادة منشطة في يوم 10 أبريل 2021، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حينما واجه الترجي ضيفه مولودية الجزائر على الملعب الأولمبي برادس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، لتساعد هذه النتيجة كلا الفريقين على بلوغ ربع النهائي ومغادرة نادي الزمالك المصري للبطولة.

ما المادة المحظورة التي تسببت في ايقاف الخنيسي؟

وفق مصادر مطلعة على هذه القضية، فقد حصل طه ياسين الخنيسي على مُسكن يحتوي على مادة الهبتامينول المنشطة والمحظورة دوليًا بسبب تنشيطها للدورة الدموية وتأثيرها بشكل مباشر على القلب.

وكشفت العينة التي أخذت من طه ياسين الخنيسي من قبل اللجنة الطبية في الكاف، تعاطيه لمادة الهبتامينول بواسطة دواء مسكن قبل مشاركة في مباراة الترجي ومولودية الجزائر.

وعلق الطبيب التونسي الشهير في أمراض القلب والشرايين (ذاكر لهيذب) على قرار إيقاف طه ياسين الخنيسي والتشكيك في نزاهة اللاعب، خلال حديث خص به موقع kapitalis التونسي، مُفندًا الاسباب التي ستؤدي بالضرورة إلى تراجع الكاف عن قراره أو تقليص العقوبة.

وقال ذاكر لهيذب “لا أحكم بمنطق أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، لكن كي نتحدث بمنطق علمي عن حالة طه ياسين الخنيسي، فهو استخدم دواء دون إستشارة طبيب وهذا خطأ”.

واستطرد “لكن هذا الدواء يُسلم دون وصفة طبية معينة للناس، وطه ياسين تعامل معه على أنه مُجرد مُسكن للإرهاق، ولم يكن يعلم بأنه يحتوى على منشطات من مادة الهبتامينول المنشطة للدورة الدموية والتي حُظرت دوليًا على الرياضيين منذ عام 2017″.

كما أكد الطبيب التونسي الشهير خطورة مادة الهبتامينول على القلب إذا ما قام باستخدامها شخص رياضي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن فاعليتها ضعيفة مقارنة بمواد أخرى محظورة دوليًا.

صحن كسكسي يكفي مولودية الجزائر

سخر الطبيب من القرار المتخذ ضد نجم هجوم منتخب تونس، واعتبره نوع من أنواع التصيد للترجي والمنتخب التونسي، قائلاً إن مواجهة فريق مثل مولودية الجزائر لا يحتاج لأكثر من صحن كسكسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه.

وقال ذاكر لهيذب في تصريحاته المثيرة: “أضيف لكم نقطة هامة حول ضعف فاعلية المادة المذكورة على عكس من مادة الـ EPO، وهو أن استخدامها يكفي لمباراة واحدة فقط، وأعتقد أن مباراة مولودية الجزائر تلك لم تكن بالمباراة التي تحتاج فيها أن تتناول المنشطات، أنت فقط تحتاج لأن تتناول صحن كسكسي وتذهب للعبها دون أي ضغط”.

ويعتقد ذاكر لهيذب أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قاسيًا في حكمه بالإيقاف على طه ياسين الخنيسي لهذه المدة الطويلة، فلا توجد شبهة تعمد تناول مادة الهبتامينول، بقوله “الإنسان الذي يريد أن يأخذ منشطات لا يمكنه التفكير في الدواء الذي تناوله طه، فهذه المادة من السهل جدًا التعرف عليها عند إجراء أي تحليل للرياضيين، ومَن يحب أن يغش هذه آخر مادة يُمكن أن يُفكر في استعمالها”.

هل يُغير الكاف رأيه؟

ويثق الطبيب في قدرات الاتحاد التونسي لكرة القدم في التدخل لإلغاء العقوبة المتخذة ضد اللاعب أو تخفيفها على أقل تقدير، قائلاً “هناك مَن أراد بهذه الحادثة تشويه سمعة طه ياسين الخنيسي وهو لاعب دولي يرفع الراية الوطنية في المحافل الكبرى، أتمنى أن يبحث الناس ولو قليلاً قبل أن ينثروا سمومهم”.

“أخلاق طه ياسين لا أحد يمكنه التشكيك فيها ومحافظته على حياته الخاصة خارج الملعب تعتبر مثالا يحتذى به، وأنا متأكد من أن العقوبة ستتغير وستقلص بعد الاستئناف، ومتأكد أن الكفاءات التونسية في المحافل الدولية سترفع هذه المظلمة”.

وشارك المولود عام 1992 في مدينة جرجيس التونسية، في 21 مباراة بمنافسات البطولة التونسية المحترفة رفقة فريق الترجي الرياضي بموسم 2021/2020، وسجل 7 أهداف.

ويواصل طه ياسين الخنيسي – ابن أكاديمية الترجي – مسيرته مع المكشخ منذ عودته لصفوفه عام 2015 قادمًا من الصفاقسي الذي دافع عن ألوانه لمدة ثلاثة مواسم ونصف بعد تركه للترجي في 2011.

قم بمطالعة المزيد من الاجابات في قسم اسئلة شائعة