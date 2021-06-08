مشاهدة مباراة فرنسا وبلغاريا فى بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وبلغاريا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

يستقبل منتخب فرنسا نظيره البلغاري على ستاد دي فرانس بالعاصمة باريس، ضمن تحضيرات رجال ديديه ديشامب لبطولة يورو 2020، في أجندة المباريات الدولية الودية لشهر يونيو.

خاض المنتخب الفرنسي مباراته الودية التحضرية الأولى لبطولة أمم أوروبا 2020، يوم 2 يونيو الجاري، وتمكن من تحقيق الفوز على منتخب ويلز بثلاثية نظيفة، وتعتبر مواجهة اليوم أمام بلغاريا هي الأخيرة قبل بداية مشواره في اليورو أمام ألمانيا.

وتجنب المرشح الأول للفوز ببطولة يورو 2020 “منتخب فرنسا“، الخسارة في 18 من 19 مباراة دولية سابقة له، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 3، وتلقى خسارة واحدة، كانت في مواجهة ودية أمام منتخب فنلندا.

وشهد آخر 11 فوزًا لمنتخب فرنسا افتتاحهم للتسجيل، ومع الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث السابقة، فإن إنهاء مباراة بلغاريا دون تلقي أي هدف سيمثل أطول فترة للديوك دون أن تهتز شباكهم منذ يونيو 2008.

ولا تزال الأجيال القديمة من المشجعين الفرنسيين تشعر بالعداء تجاه بلغاريا، وذلك بعد الخسارة أمامهم بنتيجة (2-1) في ملعب بارك دي برينس في عام 1993، والتي منعت “الزرق” من الوصول إلى كأس العالم 1994.

ولم تستطع بلغاريا تكرار إنجاز كأس العالم 1994، حينما أحرزت المركز الرابع، وفي الوقت الحالي يرغب الأسود في إنهاء سلسلة مروعة من سبع مباريات دولية متتالية دون فوز، خسر في 4 مناسبات، وتعادل في 3.

وفشل منتخب بلغاريا في التأهل إلى يورو 2020، ويخوض مباراة اليوم أمام فرنسا ضمن استعداداته لخوض تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، حيث يواجه منتخب إيطاليا في الجولة الأولى يوم 2-9-2021.

بث مباشر فرنسا وبلغاريا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فرنسا أمام بلغاريا في تمام الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش، 21:10 بتوقيت مصر، 22:10 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة فرنسا وبلغاريا الودية على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 القطرية، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما تذاع على قناة سبورت 1 المجرية.

فرنسا – بلغاريا

تحضيرات يورو 2020

ستاد دي فرانس – باريس

تنطلق الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش