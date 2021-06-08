اقتصاد رياضي | متفوقًا على مبابي وهالاند.. فودين الأغلى في العالم!

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” تصنيفه لأغلى لاعبي العالم بالدوريات الخمس الكبرى، في الميركاتو الصيفي 2021، وجاء فيه مقدمته لاعب مانشستر سيتي “فيل فودين” متفوقًا على الثنائي “كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند”.

ويعتبر “فيل فودين، كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند”، هما الثلاثي الأبرز في الوقت الحالي، والأقرب لتكرار المنافسة الفردية الأعظم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم بين الأسطورتين “ليونيل ميسي، وكريستانو رونالدو”.

ونظرًا لكبر سن ليونيل ميسي وكريستانو رونالدو، لم يتواجد الثنائي في أول 20 مركز بقائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2021، التي تضعها المؤسسة الدولية الأشهر في الداسات الرياضية الإحصائية “CIES”، ويقع مقرها بمدينة نوشاتيل في سويسرا.

وتضع المؤسسة الدولية عدة اعتبارات في اختيارها لأغلى لاعبي العالم، من ضمنها عامل السن، وتعدد المراكز التي يشغلها اللاعب، بالإضافة إلى مدى قدرته على التطور في المستقبل، ومتى ينتهي تعاقده مع فريقه.

وجاء في مقدمة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2021 بحسب CIES، ثلاثي إنجليزي، الأول، فيل فودين بقيمة 190.2 مليون يورو، ويمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2024.

أما في المرتبة الثانية والثالثة جاء ثنائي مانشستر يونايتد، ماسون جرينوود بقيمة 178 مليون يورو ويمتد عقده مع الشياطين الحمر حتى 2025، وماركوس راشفورد بقيمة 159.1 مليون يورو وينتهي عقده في 2024.

ويعتبر الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” أول لاعب من خارج الدوري الإنجليزي يظهر في القائمة، حيث يتواجد في المركز الرابع بقيمة 155.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني حتى عام 2024.

بينما جاء نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في المركز الـ12 في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2021، بقيمة 118.3 مليون يورو، وذلك بسبب انتهاء عقده في يونيو 2022، ما يعني أن فرصة التعاقد معه أزيد بكثير عن غيره من المواهب التي سبقته في الترتيب.

قائمة مؤسسة CIES لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2021

1- فيل فودين (21 سنة)، – قيمته 190.2 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2024

2- ماسون جرينوود (19 سنة)، قيمته 178.2 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025

3- ماركوس راشفورد (23 سنة)، قيمته 159.1 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024

4- إيرلينج هالاند (20 سنة)، قيمته 155.5 مليون يورو – يمتد عقده مع بوروسيا دورتموند حتى 2024

5- برونو فيرنانديز (26 سنة)، قيمته 154.3 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025

6- فرينكي دي يونج (24 سنة)، قيمته 138.7 مليون يورو – يمتد عقده مع برشلونة حتى 2026

7- بيدري لوبيز (18 سنة)، قيمته 133.2 مليون يورو – يمتد عقده مع برشلونة حتى 2024

8- ألفونسو ديفيز (20 سنة)، قيمته 131.6 مليون يورو – يمتد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2025

9- جواو فيليكس (21 سنة)، قيمته 131.6 مليون يورو – يمتد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2026

10- ماسون ماونت (22 سنة)، قيمته 123.6 مليون يورو – يمتد عقده مع تشيلسي حتى 2024

11- جادون سانشو (21 سنة)، قيمته 120.8 مليون يورو – يمتد عقده مع بوروسيا دورتموند حتى 2023

12- كيليان مبابي (22 سنة)، قيمته 118.3 مليون يورو – يمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2022

13- فيران توريس (21 سنة)، قيمته 118 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

14- كاي هافيرتز (21 سنة)، قيمته 116.5 مليون يورو – يمتد عقده مع تشيلسي حتى 2025

15- ألكسندر أرنولد (22 سنةة)، قيمته 115 مليون يورو – يمتد عقده مع ليفربول حتى 2024

16- روبن دياز (24 سنة)، قيمته 114.4 مليون يورو – يمتد عقده مع ليفربول حتى 2026

17- تيمو فيرنر (25 سنة)، قيمته 108.9 مليون يورو – يمتد عقده مع تشيلسي حتى 2025

18- فينيسيوس جونيور (20 سنة)، قيمته 104.4 مليون يورو – يمتد عقده مع ريال مدريد حتى 2025

19- بيرناردو سيلفا (26 سنة)، قيمته 104.2 مليون يورو – يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

20- بوكايو ساكا (19 سنة)، قيمته 104 مليون يورو – يمتد عقده مع آرسنال حتى 2024