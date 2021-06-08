شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يجري عملية جراحية في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لعملية جراحية في الركبة، يوم الأحد المقبل .

وسوف يخضع اللاعب الإيفواري لعملية جراحية في ظل معاناته من الإصابة بشرخ إجهادى فى الركبة، وهو ما أبعده عن الفريق طوال الفترة الماضية، وفشلت جميع محاولات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد عنان، في علاج الللاعب خلال الفترة الماضية عن طريقة العلاج الطبيعي .

ويُعد سيسيه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، في تشكيل الفريق، حيث لعب 19 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 7 أهداف .

يُذكر أن إعارة اللاعب الإيفواري مع نادي الاتحاد السكندري، تنتهي في نهاية الموسم الجاري، واستقر مسؤولي القلعة البيضاء على عودته لصفوف الفريق .