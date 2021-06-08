شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في الزمالك لإقناع «زيزو» بالتراجع عن الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مسؤولى نادي الزمالك جلسه مع احمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم التاكيد على اللاعب انه من العناصر الاساسية التي يعتمد عليها المدير الفنى للقلعة البيضاء الفرنسي باتريس كارتيرون ولهذا فانه من الصعب أن يتم الموافقة على رحيله بعدما تلقي العيد من العروض الاحترافيه من اندية الخليج .

واكد مسؤوللى نادي الزمالك انه لن يتم الاستغناء عن أي عنصر اساسي للفريق بعدما اقترب فرجاني ساسي من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد توقيعه للدحيل القطري وبالرغم من ذلك فان هناك محاولات تجري مع اللاعب ووكيله من اجل تقريب وجهات النظر في النواحي الماجية بعدما تم تنقيذ طلب اللاعب بالحصول على مستحقاته القديمة لدي النادي .

وجاء ذلك في الوقت الذي تردد خلاله أنباء عن وجود مفاوضات من مسوؤلى نادي بيراميدز للتعاقد مع فرجاني ساسي إلا ان اللاعب رفض اللعب في مصر إلا لنادي الزمالك .