شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تجهيز أجاي لتعويض غياب قفشة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسميانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، على منح الفرصة للاعب الفريق النيجيري جونيور أجاي فى التشكيل الأساسي وخلافة محمد مجدي قفشة نجم الفريق، والذى سيغيب عن مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري فى تونس ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب أمام نهضه بركان المغربي فى كأس السوبر الإفريقي.

ورغم أن فرص محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كبيرة للمشاركة في مباراة الترجي، إلا أن الجهاز الفني للفريق يستعد لتجهيز البديل للمشاركة بدلاً من أفشة حال عدم اكتمال جاهزية الأخير.

ويعاني محمد مجدي أفشة من إصابة بجذع في الكاحل تعرض لها خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وأعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن حالة أفشة تتحسّن بشكل واضح، وأن فرص اللاعب في المشاركة في مباراة الترجي ستكون كبيرة.