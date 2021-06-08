شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يخضع لعملية جراحية فى الركبة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري، والمعار إليه من صفوف نادي الزمالك، لجراحة فى الركبة يوم الأحد المقبل، بناء على تشخيص الجهاز الطبي لفريق زعيم الثغر، بعد الفحوصات التى أجراها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ووفقا للدكتور محمد عنان طبيب الفريق، فإن محاولاته لعلاج اللاعب عن طريق العلاج الطبيعي لم تأت ثمارها وهو الأمر الذى أجبر اللاعب على الخضوع لإجراء عملية جراحية، حيث يعانى اللاعب من شرخ إجهادى فى الركبة يحتاج لفترة من شهرين إلى ثلاثة شهور حتي يتمكن من العودة للتدريبات بشكل طبيعى.

وانتظم رزاق سيسيه فى برنامج العلاج الطبيعي بعد عودته من بلاده بعد إجازة قضاها هناك لمدة أسبوع، قبل أن يفضل الجهاز الطبي إجراء عملية جراحية لإنهاء إصابة اللاعب الذى يعتبر من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها حسام حسن، المدير الفنى للفريق.