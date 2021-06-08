شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم، حيث حرص كارتيرون على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.