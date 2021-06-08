شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بـ«نبيه وعبدالمقصود» لشرح خطة إعداد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مطولة مع الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص كارتيرون خلال جلسته مع نبيه وعبد المقصود على شرح خطة العمل الخاصة بمران الفريق اليوم لجهازه المعاون، بالإضافة إلى مناقشة برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.