شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب على ماهر بالتركيز مع الفريق بعد مفاوضات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروي الأول خلال الساعات القليلة الماضية، وطالب الخولى المدير الفنى للفريق، بضرورة التركيز مع الفريق، استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى، وتعويض الخسارة التى منى بها الفريق أمام أسوان بركلات الترجيح والخروج من بطولة كأس مصر.

كما طالبت إدارة النادي البورسعيدي على ماهر، بغلق ملف الرحيل بشكل نهائي والتركيز مع النادى الساحلى خلال مبارياته المقبلة بجدول الدورى، حفاظا على حظوظه بالمنافسة على المربع الذهبى.

جاء ذلك بعد الأنباء التى ترددت عن وصول عرض من بيراميدز للتعاقد مع نجم الأهلى الأسبق بداية من الموسم المقبل عقب رحيل الأرجنتيني أروابارينا بنهاية الموسم.

من جانبه، أكد على ماهر لمجلس الإدارة أنه مرتبط بتعاقد رسمي مع المصرى، وأنه يحترم تعاقده مع الفريق ويسعى لإنهاء الموسم الحالي في المربع الذهبى من أجل عودة النادى للمشاركة في البطولات القارية من جديد مرة أخرى، رافضا الحديث عن أي مستجدات أخرى في الوقت الراهن.