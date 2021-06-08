شكرا لقرائتكم خبر عن موراى يرد على اتهام عدم الاحترام الموجه إلى فيدرر: قراره عاقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال آندى موراى، المصنف الأول عالميا سابقا، إن روجر فيدرر، الحاصل على 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى للتنس، اتخذ «قرارا متعقلا» بالانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما خضع لجراحتين فى الركبة، من أجل تركيز جهوده على بطولة ويمبلدون.

وقرر فيدرر (39 عاما) إنهاء مشواره فى رولان جاروس، الأثنين، وبعد يوم واحد من الفوز فى مباراة مرهقة ضد دومينيك كوبفر فى الدور الثالث للمسابقة.

وكان من المفترض أن يواجه فيدرر، بطل ويمبلدون ثمانى مرات، والذى لم يلعب إلا القليل فى آخر 17 شهرا بسبب إصابة بالركبة، الإيطالى ماتيو بريتينى، المصنف التاسع فى بطولة فرنسا، يوم الإثنين.

وكتب شخص عبر تويتر أن فيدرر «افتقر للاحترام» بسبب استغلال بطولة فرنسا المفتوحة لتحسين لياقته، لكن موراى رد وقال «فى كرة السلة وكرة القدم وباقى الألعاب عندما يعود اللاعبون من الإصابة، يحصلون على وقت قليل من اللعب لزيادة لياقتهم».

وأضاف «فى التنس لا يملك اللاعب هذه الرفاهية بأن يلعب مجموعة واحدة فى مباراة ثم مجموعتين بعد ذلك ويواصل البناء على ذلك».

وتابع «أعتقد أنها مخاطرة كبيرة أن يخوض اللاعب أربع مباريات متتالية فى ثانى بطولة بعد العودة فى 18 شهرا، لذا فهو من المقبول أن يفعل المرء ذلك بناء على مشاعر جسده وطول فترة المباريات».

وأثار قرار فيدرر انقساما فى الآراء، وقالت كريس إيفرت، بطلة فرنسا المفتوحة سبع مرات، إن اللاعب السويسرى لديه الحق فى ذلك، بينما قال باتريك ماكنرو، كابتن أمريكا السابق فى كأس ديفيز، إنه يتفهم السبب وراء القرار، لكنه يعتقد أن المظهر لم يكن جيدا.

على جانب آخر، قالت مونيكا بويج، المدافعة عن اللقب الأوليمبى فى منافسات فردى السيدات للتنس، إنها ستغيب عن ألعاب طوكيو وباقى موسم 2021 بعد الخضوع لجراحة فى الكتف.

وأصبحت بويج (27 عاما) أول رياضية تمثل بويرتوريكو تنال ذهبية أوليمبية فى 2016 عندما فازت 6-4 و4-6 و6-1 على أنجليك كيربر فى نهائى فردى السيدات فى ألعاب ريو.

وكتبت بويج فى حسابها عبر إنستجرام: «منذ حوالى أسبوع واحد، خضعت لجراحة للمرة الثانية فى كتفى.. وهذا جعلنى فى موقف صعب جدا وسأضطر للغياب عن أوليمبياد طوكيو هذا العام».

وأضافت «هذا صعب جدا ولقد اتخذت هذا القرار بقلب منفطر. بكل تأكيد أنا وفريقى نفكر على المدى البعيد حتى تطول مسيرتى لسنوات عديدة، وأتمنى المشاركة فى أوليمبياد باريس 2024».

وظهرت المصنفة 168 عالميا لآخر مرة فى بطولة فرنسا المفتوحة 2020، حيث خرجت آنذاك من الدور الأول.