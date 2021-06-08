شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُخطط لتحصين ثنائي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، لتجديد التعاقد مع المدافع محمد هاشم، والمهاجم شكري نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وينتهي عقد محمد هاشم، مع الإسماعيلي في نهاية الموسم الجاري، في حين ينتهي عقد شكري نجيب، في نهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن على أبوجريشة، سوف يعقد جلسة مع هاشم ونجيب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم أمر تجديد التعاقد معهما، بعد تألقهما مع الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة أنهما أصبحا ضمن الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها إيهاب جلال في تشكيل الفريق.

ويخشى الإسماعيلي من توقيع الثنائي لأي من أندية الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، خاصة محمد هاشم، أنه حال توقيعه لأى نادٍ سيرحل عن النادي في صفقة انتقال لاعب حر.