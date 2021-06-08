شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يرشح فرنسا و6 منتخبات لحصد اليورو.. ويتحدث عن ارتباط اسمه ببايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن ترشيحه للانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: «نعم، أخبرني لوكاس هيرنانديز بضرورة انتقالي إلى بايرن ميونخ، في كرة القدم لا نعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لكني حاليًا سعيد جدًا بوضعي الحالي، بايرن هو واحد من أفضل 5 فرق في العالم، ويستحق الإشادة على كيفية الحفاظ على مستوى جودته كل عام، مسؤولو بايرن يعرفون ما يفعلون، لقد غادر بواتينج وألابا، لكنهم تعاقدوا مع أوباميكانو، فهو مدافع ممتاز، ما يعني أن الإدارة لديها خطة واضحة».

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ورشحته تقارير عديدة للانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد وليفربول.

لكن ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، أكد أنه لا نية للاستغناء عن كيليان مبابي صيف العام الجاري، أو التفريط فيه بدون مقابل.

وفيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقترب من الانطلاق، قال مبابي إن مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، تعتبر أصعب مباريات المجموعة «لأنها أولى مبارياتنا».

وأكد أن المانشافت يتمتع بالمهارة مع ضمه للعديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم طموح مفرط، مع عودة لاعبين مثل توماس مولر وبطبيعة الحال لديهم حارس مرمى ممتاز وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لهم.

وأشار مبابي إلى أن مانويل نوير يعد واحدًا من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وعن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة في رأيه قال مبابي: «فرنسا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا».