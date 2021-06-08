شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يطلب التعاقد مع زياش وجيرو وتوموري من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن اهتمام نادى ميلان الإيطالى بضم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي، خلال الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق العائد للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن زياش على رادار ميلان ونابولي هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، معجب بقدرات زياش وطلب التعاقد معه لدعم هجوم الفريق، وأشارت إلى أن ميلان يجري محادثات بالفعل مع تشيلسي للتعاقد مع زياش، كما أن هناك مفاوضات بين الناديين أيضا حول فيكايو توموري وأوليفييه جيرو، وأوضحت أن الصفقة لاتزال معقدة، لكن مسؤولي ميلان يأملون في ضم زياش عقب التوقيع أولا مع توموري وجيرو.

وانضم زياش للبلوز مقابل36.7 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وخاض النجم المغربي 39 مباراة مع تشيلسي بجميع المسابقات، وسجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.