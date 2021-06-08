شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تلتقي مع الجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5 أيام ٨ – ١٠ – ١٢ – ١٤ – ١٦.

وكان من المقرر إقامة المباراة أول أمس إلا أن تأخير وصول بعثة النادي من رواندا تسبب في تأجيل اللقاء لمدة 48 ساعة.

يذكر أن فريق السلة توج بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.