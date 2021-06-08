شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة إماراتية لأكاديمية المطية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت أكاديمية المطية لكرة القدم طاقمين إداري وفني من المواطنين، وذلك في إطار التغييرات الجديدة في الأكاديمية التي حققت العديد من النجاحات في الفترة الماضية وتتطلع للأفضل في المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة جمعة عتيق جمعة مؤسس ومدير أكاديمية المطية لكرة القدم، وتم خلاله تكوين الإدارة الجديدة، بحي تتولى منيرة يوسف منصب المدير العام، وسالم الزعابي مدير اللجنة الإعلامية، وسيشغل أحمد لشكري منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجمال أحمد مساعداً للمدير الفني، وسيكون عبد الله عبد الفتاح مدرباً للحراس وإسحاق البلوشي إدارياً للفريق الأول.

وناقش الاجتماع وضع استراتيجية مشاركة الفريق الأول في البطولات المختلفة في الموسم الجديد، كما تقرر تكوين فريق كرة قدم نسائي للمشاركة في الفعاليات في الموسم الجديد، وستكون انطلاقة تدريبات فرق المراحل السنية يوم 20 يونيو الجاري، كما تقرر إنشاء فرع للأكاديمية في كل من رأس الخيمة والفجيرة، وستستقبل الأكاديمية اللاعبين الشباب من مواليد 2001 و2002 من جميع الجنسيات للمشاركة في التدريبات بغرض ضم العناصر المميزة ومن ثم تسويقهم للأندية المحلية، وسيخوض فريق الأكاديمية عدد من التجارب الودية مع فريق الدرجتين الأولى والثانية في المرحلة المقبلة.

وقال جمعة عتيق جمعة مؤسس ومدير أكاديمية المطية لكرة القدم أن الأكاديمية تهدف إلى إنشاء قاعدة من اللاعبين من صغار السن من أبناء الدولة والمقيمين للمساهمة في تطوير النشء، مبيناً أن الأكاديمية حققت عدداً من الإنجازات خلال الفترة الماضية وتتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.