شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسبانيا.. "كورونا" يتسلل إلى تشكيلة السويد قبيل مواجهة المنتخبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - رويترز

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم الثلاثاء إصابة ديان كولوسيفسكي لاعب وسط المنتخب الوطني بفيروس كورونا، ليغيب بذلك عن المباراة الافتتاحية للفريق في بطولة أوروبا أمام إسبانيا.

وترك منتخب السويد لاعب يوفنتوس في ستوكهولم حين سافر إلى جوتنبرج لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة.

وقال أندرس فالنتين طبيب المنتخب لموقع الاتحاد السويدي لكرة القدم على الإنترنت: "أبلغ ديان كولوسيفسكي صباح اليوم الفريق الطبي بأنه يعاني من نزلة برد. تم فحص ديان على الفور وجاء الاختبار إيجابياً. تم عزل ديان من وقتها عن باقي التشكيلة، ولم يسافر معنا إلى جوتنبرج".

من جهته، قال يان أندرسون مدرب السويد إنه لن يستدعي أي لاعب احتياطي، وعبر عن أمله في عودة كولوسيفسكي للتشكيلة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام إسبانيا في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

وسبق أن أصيب سيرجيو بوسكيتس قائد إسبانيا أيضاً بفيروس كورونا.