شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الشطرنج لوضع المسائل» يشيد بجهود الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال استضافة وتنظيم نادي الفجيرة للشطرنج جولتي الفجيرة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019 و2020 والنجاح الباهر الذي تحقق في الاستضافتين والمكاسب التي تحققت خلالهما ما وضع بصمة قوية لانتشار اللعبة في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج الذي أقيم عبر برنامج زووم للتواصل المرئي، بمشاركة ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبد الله علي آل بركت، ومشاركة ممثلي الاتحادات الأعضاء، وأدار الاجتماع بطل العالم السابق وعضو المكتب التنفيذي الروسي أندريه سيلفانوف بالإضافة إلى 25 عضواً ممثلين لباقي الدول الأعضاء.

وبحث الاجتماع عدة مقترحات تمت مناقشتها للوقوف بجدية على اتخاذ وتنفيذ إجراءات مهمة من شأنها دعم عودة النشاط المباشر على الرقعة وذلك بسبب التداعيات والسلبيات التي خلفتها ظروف جائحة كورونا حول العالم.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت أن دولة الإمارات ستدعم جهود الاتحاد الدولي في الظروف الحالية للوقوف على عودة النشاط بجدية، ومنها دراسة استضافة كونجرس الاتحاد الدولي وبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج على أرض الإمارات في إمارة الفجيرة.