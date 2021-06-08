الامارات | منتخب هولندا يخسر جهود فان دي بيك للإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب هولندا يخسر جهود فان دي بيك للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المنتخب الهولندي لكرة القدم اليوم أنه سيفتقد جهود لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي دوني فان دي بيك بسبب الإصابة، في نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا والتي تنطلق الجمعة. ونشر المنتخب البرتقالي في صفحته على "تويتر": "سيتخلى فان دي بيك عن المشاركة في كأس أوروبا. يعاني لاعب الوسط من إصابة. وكنتيجة، لن يكون متوفراً في الوقت المناسب ليورو 2020".

ولم يعمد مدرب هولندا فرانك دي بور إلى استبدال فان دي بيك الذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 19 مباراة دولية، بلاعب آخر ليستقر على قائمة من 25 اسماً. وحالت الإصابة التي اعترضت مسيرة اللاعب البالغ 24 عاماً دون خوضه سوى أربع مباريات في الدوري الانكليزي الممتاز بقميص "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إلى ملعب "أولد ترافورد" مقابل 49,5 مليون دولار قادماً من أياكس أمستردام في سبتمبر الماضي.

وبات فان دي بيك ثالث لاعب دولي يغيب عن نهائيات البطولة القارية بعد مدافع ليفربول الانكليزي فيرجيل فان دايك بسبب اصابة في القدم والحارس الاساسي ياسبر سيليسن (فالنسيا الاسباني) اثر اصابته بفيروس كورونا. ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في نهائيات كأس أوروبا باستضافته أوكرانيا في أمستردام الأحد، قبل أن يواجه النمسا ومقدونيا الشمالية على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن المجموعة الثالثة.

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