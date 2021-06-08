الامارات | راشد بن حميد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الاتحاد الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعا مع تشين شويوان رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وذلك على هامش مشاركة منتخب الصين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها بالدولة وتحديداً في إمارة الشارقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين على مستوى المنتخبات الوطنية والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها تطوير لعبة كرة القدم في البلدين. وأشاد رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وحرصه على توفير كل عناصر النجاح لاستضافة مباريات المجموعة الأولى ، مشيراً إلى أن اتحاد بلاده سيقوم بزيارات إلى الإمارات قريباً لعقد اجتماعات تنسيقية حول استضافة الصين لنهائيات كأس آسيا 2023 والاستفادة من خبرات التنظيم في نهائيات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات وسجلت نجاحاً باهراً من كافة النواحي التنظيمية والفنية والإعلامية والجماهيرية.

شارك في الاجتماع دو تشاوكاي نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعفراء المهيري من برنامج خبراء الإمارات لقطاع الرياضة.

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