شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يكشف موقف إيهاب جلال من تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من تدريب نادي بيراميدز، في الفترة المقبلة.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية :«ارتباط اسم إيهاب جلال بتدريب نادي بيراميدز، دليل على كفاءة المدير الفني»، مضيفًا :«إيهاب جلال في آخر 5 سنوات، اسمه مرتبط بتدريب أي من الأندية الكبرى، ونحن سعداء بذلك وهذا دليل على نجاح الجهاز الفني».

وأضاف : «نحن حاليًا مع النادي الإسماعيلي ولا نناقش أي عروض، حيث نرتبط بعقد مع النادي لمدة ستة أشهر لينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبعد نهاية الموسم يحسم إيهاب جلال أمر العروض المقدم له أو الاستمرار مع الدراويش».

يُذكر أن إيهاب جلال حقق نتائج جيدة مع الإسماعيلي منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، حيث حقق النادي الفوز في 6 مباريات من 8 لقاءات قاد فيها الفريق.