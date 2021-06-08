شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواهب هجومية سويدية تعوض غياب زلاتان في يورو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم- أ ف ب

محروماً من نجمه الخارق زلاتان إبراهيموفيتش المصاب في ركبته، يعوّل المنتخب السويدي في كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم، على مواهب هجومية يتقدّمها ديان كولوشيفسكي.

حقق كولوشيفسكي (21 عاماً) موسماً لافتاً مع يوفنتوس الإيطالي، فيما يعوّل المنتخب الاسكندنافي أيضاً على الشاب ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسييداد الإسباني، وهما سيشاركان للمرة الأولى في البطولة القارية مع «بلوغولت».

قال الكاتب الرياضي سايمون بانك في يومية «أفتونبلاديت» الرياضية «لمرة واحدة، هناك عدة أسباب تجعلك متحمساً للاعبين المهاجمين».

ورغم عدم امتلاكهما خبرة كأس أوروبا أو المونديال، تابع لوكالة فرانس برس «أثبتا قدرتهما على التألق في المحافل الدولية».

ومن بين الوجوه الشابة، يظهر أيضاً جوردان لارسون (23 عاماً)، نجل النجم السابق هنريك، الذي خاض موسماً جيداً مع سبارتاك موسكو الروسي ويحاول تعويض زلاتان ولو بنسبة قليلة.

وكان زلاتان عاد عن اعتزال دام خمس سنوات، ليعود ويشارك مع بلاده في المحفل القاري، لكن المهاجم البالغ 39 عاماً تبخرت أحلامه في منتصف أيار/مايو بعد تعرضه لالتواء في ركبته اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب ستة أسابيع بحسب ناديه ميلان الإيطالي.

ويمكن للهجوم السويدي أن يعوّل أيضاً على خبرة ماركوس بيرغ (34 عاماً) ولاعب الوسط إميل فورسبرغ الذي حقق موسماً مميزاً مع لايبزيغ في الدوري الألماني.

يضيف بانك أن بيرغ «ليس المهاجم الأروع، لكنه يعمل بجهد، يساهم في فتح الثغرات ويسجل الأهداف، ارتباطه مع إيزاك خيار جيد لأندرسون (المدرب ياني)».