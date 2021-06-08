شوبير يكشف عن كواليس الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شوبير فإن الأهلي يسعى للحصول على مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل، مقابل الاستغناء عن خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وكتب شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "هل تتم الصفقة؟، الأهلي يريد إبراهيم عادل، وبيراميدز رافض بشدة، وبيراميدز يريد ناصر ماهر، والأهلي لا يمانع".

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر لها، أن إدارة الأهلي ترحب بإبرام صفقات تبادلية، وأن القلعة الحمراء لا تمانع في إبرام صفقات تبادلية مع نادي بيراميدز، في ظل اهتمام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم عادل وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، بناء على طلب موسيماني، وأن إدارة الأهلي بدأت في مفاوضة بيراميدز للحصول على اللاعب رسمياً.

وقال المصدر إن بيتسو موسيماني يبحث عن التعاقد مع لاعبين جدد استعداداً للموسم الجديد، ومواصلة النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي، بالحصول على بطولة الدوري العام، وبطولة كأس مصر، ولقب دوري أبطال أفريقيا، والتأهل لكأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث في البطولة، بجانب حصد لقب السوبر الأفريقي.

يشار إلى أن الأهلي يستعد حالياً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ إذ من المقرر إقامة لقاء الذهاب في تونس يوم 19 يونيو الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 يونيو.