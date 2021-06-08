تقارير: جماهير الترجي تطالب بحضور مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكدت صحيفة "تونس الرقمية"، اليوم الثلاثاء، أن جماهير نادي الترجي، طالبت السلطات المعنية في تونس بالسماح لهم لحضور مباراة الفريق التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام العودة يوم 26 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة التونسة، فإن جماهير نادي الترجي أصدرت بيانا، طالبت خلاله السلطات المعنية في تونس، بالسماح لجماهير فريق باب سويقة بحضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

واضافت الصحيفة، أن الجماهير سبق ووجهت نداء لوزارة الرياضة ووزارتي الداخلية والصحّة للنظر في مطلبهم والسماح للحضور الجماهيري في ملعب المباراة.

وأشارت بعض التقارير في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الأفريقي "كاف" وجه تحذيرا للترجي فيما يخص الحضور الجماهيري، في ظل إقامة المباريات دون حضور جمهور، خاصة وأن النادي لم يحترم هذا البروتوكول في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.