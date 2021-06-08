محمد صلاح يعود إلى القاهرة بعد قضاء إجازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي صوراً لنجم منتخب مصر محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء تواجده بمدينتي.

وعاد صلاح إلى مدينتي، وذلك خلال إجازته التي يقضيها في مصر بعد نهاية موسمه مع فريقه، حيث التقط عدد من سكان المدينة صوراً برفقته وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم صلاح موسماً رائعاً مع فريقه حيث سجل 22 هدفاً وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واصبح صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفاً.