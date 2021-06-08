ممدوح عباس يكشف سبب زيارته لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن سبب زيارته للقلعة البيضاء أمس الاثنين، في أول ظهور له داخل النادي منذ رحيله في عام 2013.

وكتب عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك. هذه الزيارة التي لم تستغرق اكثر من ثلاثين دقيقة. وحتى أوضح فأنا ذهبت الي بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".

وأضاف:" فلا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك و أشكركم".

وفي وقت سابق، أصدر المحامي كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بيانًا رسميًا أكد فيه أن موكله ليس له علاقه بأي تعاقد للزمالك مع مدربين أو لاعبين في الوقت الحالي.

وذكر المستشار القانوني لممدوح عباس في بيان رسمي أن الأخير يدعم استقرار النادي وأنه آثر على نفسه الابتعاد عما يجرى داخل النادي حاليا.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، حكمًا برفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، بطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس وصحة عضويته في نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قد أصدر قراراً بشطب عضوية الرئيس الأسبق ممدوح عباس، لكن القضاء رفض قرار إدارة الأبيض.