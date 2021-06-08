"باختيار الجماهير".. صلاح ينافس على جائزة جديدة من رابطة المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم (باختيار الجماهير)، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين بجانب صلاح، هم: هاري كين لاعب توتنهام، أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفا خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل بهم وصافة جدول هدافي بريميرليح بفارق هدف وحيد عن هاري كين، وساهم في حصول فريقه على المركز الثالث بجدول الترتيب ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي تًوج بجائزة أفضل لاعب في موسم 20/21 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.