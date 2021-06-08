أحمد سامي يوضح حقيقة رحيل فتحي وعبد القادر عن سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، على ما تردد بشأن عودة أحمد عبدالقادر ومصطفى فتحي إلى ناديي الأهلي والزمالك بعد انتهاء فترة إعارتهما مع الفريق السكندري.

وقال سامي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" عبد القادر وفتحي لاعبان كبار في سموحة، فنحن فريق يعتمد على اللعب الجماعي بالإضافة لوجود بعض النواحي الفردية الجيدة، ونعيش في حالة استقرار من الموسم الماضي".

وأوضح، أن مصطفى فتحي كان لا يعلب مع الزمالك وذهب إلى منتخب مصر عن طريق سموحة، بالإضافة أنه يملك قدرات فردية وتكتيكة عالية ويحسن توظيفها.

وأشار إلى أن مصطفى فتحي له عقد مع الزمالك والنادي الأبيض هو من سيقرر احتياجاته سواء تقدمنا بعرض لشراء اللاعب أم لا، مؤكدًا أن القرار في يد النادي واللاعب واخر العام لا نعلم ماذا سيحدث.

وتابع:" بالنسبة لأحمد عبدالقادر التفاوض سيكون في اخر السنة واللاعب يسير بشكل جيد ولا نريد تشتيته عن مشواره معنا، واللاعب في النهاية من حق الأهلي".

وأكد أن فريق سموحة وضع اللاعبان في مكان جيد لكن في النهاية اللاعب هو صاحب قرار الاستمرار أو العودة لناديه.

وأتم تصريحاته:" أحمد عبد القادر اعارة موسمين مع سموحة وعلى حسب احتياجات الأهلي سيكون سموحة رد فعل".