الزمالك يتقدم بعرض رسمي لوادي دجلة لشراء نجل "ميدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الزمالك خطابا رسميًا إلى نظيره وادي دجلة، للتعاقد مع مهاجمه الشاب علي أحمد حسام، نجل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق.

ويلعب علي أحمد حسام بفريق شباب وادي دجلة مواليد 2003، وكان أحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الماضية، مما جذب أنظار مسؤولي العديد من الأندية المصرية وفي مقدمتها الزمالك.

ويعد المهاجم الشاب من مواليد 2004، إلا أنه انتظم بصفوف فريق وادي دجلة مواليد 2003، بعدما أظهر مستويات مميزة، وسجل وصنع الكثير من الأهداف خلال المواسم الأخيرة.

وكان "ميدو" قد نشأ بصفوف الزمالك، وظهر بقميص الفريق الأول في عمر 16 عاما فقط، قبل تجربة احترافية غنية، شهدت تألقه بقمصان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها توتنهام هوتسبر الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، روما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي، قبل عودته لارتداء قميص الزمالك في نهاية مشواره الكروي.