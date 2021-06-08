صفقات النصر | العالمي يتمسك بعودة ماشاريبوف ويرفض بيعه للأهلي

استقرت إدارة نادي النصر السعودي على عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق والمُعار لشباب الأهلي الإمارتي، وعدم بيعه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ورفضت إدارة النصر العرض المغري المقدم من إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي الذي بلغ 8 ملايين دولار أي ما يقارب 30 مليون ريال، للتعاقد معه لمدة 4 سنوات، حسبما ورد بصحيفة البلاد السعودية.

وخرج ماشاريبوف إلى نادي شباب الأهلي الإمارتي، في يناير الماضي على سبيل الإعارة، بعدما فشل العالمي في إتمام صفقته بشكل رسمي بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وتتمسك إدارة النصر بتواجد ماشاريبوف في إطار خطة إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمنافسات الموسم الجديد على أمل العودة إلى منصات التتويج.

وتعاقد العالمي مع ماشاريبوف صاحب الـ27 عامًا قادمًا من باختاكور الأوزبكي، في يناير 2021، إلا أنه اضطر لإعارته إلى شباب الأهلي.

وقاد ماشاريبوف شباب الأهلي للتتويج بـ3 بطولات محلية، وهي كأس رئيس الدولة الإماراتي، وكأس الخليج العربي الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي.