رسميًا: هولندا تفتقد نجم مانشستر يونايتد في يورو 2020

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استبعد المدرب “رونالد دي بور”، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي “دوني فان دي بيك“، من قائمة منتخب هولندا في بطولة يورو 2020، بسبب الإصابة.
ونشر منتخب هولندا بيانًا صباح اليوم الثلاثاء، على تويتر جاء فيه: “فان دي بيك لن يتواجد معنا في بطولة أوروبا، لاعب خط الوسط يعاني من إصابة”.
وذكر المنتخب الهولندي، أن المدرب رونالد دي بور لن يقوم باستدعاء أي لاعب لتعويض فان دي بيك في خط الوسط، وسيكتفي بـ فرينكي دي يونج، جرافيبرخ، فينالدوم، دي رون، كلاسين، وكوبمينيرز.
ولم يفصح منتخب هولندا عن طبيعة إصابة فان دي بيك، أو مدة غيابه، وتعتبر مشاركته خلال الدقائق الأخيرة في لقاء جبل طارق بتصفيات كأس العالم 2022، يوم 30-3-2021، هي الأخيرة له، والتي انتهت بفوز الطواحين بسباعية نظيفة.
ويستهل منتخب هولندا مشواره في يورو 2020، بمواجهة أوكرانيا يوم الأحد المقبل، 13 يونيو على ملعب يوهان كرويف أرينا، ثم سيلعب أمام النمسا في الجولة الثانية، ومقدونيا الشمالية في الثالثة والأخيرة على نفس الملعب.
الجدير بالذكر أن دوني فان دي بيك شارك في 19 مباراة مع المنتخب الهولندي، سجل خلالها 3 أهداف، منذ أن حمل قميصه البرتقالي في نوفمبر 2017.
وانتقل فان دي بيك من أياكس إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020، وخلال موسمه الأول مع الشياطين الحمر شارك في 36 مباراة بجميع المسابقات، معظمها كبديل. وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين.
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