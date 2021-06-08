غضب جماهيري في نوريتش سيتي بسبب عقد رعاية يروج للإباحية بعد العودة للدوري الانجليزي

وجه مشجعو نادي نوريتش سيتي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، انتقادات لاذعة إلى إدارة النادي بعد إعلان التعاقد مع شركة BK8، التي تصف نفسها بأنها وكالة المراهنات عبر الإنترنت الرائدة في آسيا وواحدة من أكبر المنصات وأكثرها ثقة في مجالها.

يأتي ذلك بعد أن وجدت جماهير النادي منشورات على صفحة إنستجرام تديرها الشركة الراعية BK8، تضمنت صورًا لنساء يرتدين ملابس ضيقة وساخنة، بالإضافة إلى فيديوهات للنساء وهن يقلدن الجنس الفموي، حسبما ورد في العدد الصادر اليوم من صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وقال أحد جماهير نوريتش سيتي لصحيفة ديلي ستار “ليس لدي أي مشاكل مع شركات المراهنات BK8، لكن الملف الشخصي الخاص بهم على الإنترنت مهلهل ومحرج للغاية”.

وعلق مشجع آخر قائلاً “تركنا أفضل لاعب لدينا هذا الأسبوع (إيمي بوينديا) لنادي أستون فيلا، ثم أعلنت صفقة رعاية جديدة لقميص النادي مع شركة مراهنات آسيوية تضم 200 متابعًا فقط على تويتر، وصفحة BK8 على إنستجرام تحتوي في الأساس على مواد إباحية ناعمة”.

من جانبها علقت الشركة في بيان رسمي “نحن لا نقبل هذا الشكل من التسويق وهو لا يليق بشراكة مع ناد في الدوري الإنجليزي، وقد أزلنا على الفور جميع المواد التسويقية من هذا النوع وسنجري مراجعة لاستراتيجيتنا التسويقية”.

جدير بالذكر تتويج نوريتش سيتي تحت قيادة المدرب الألماني “دانيل فاركي” بلقب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في عام 2019، ورغم هبوط النادي بعد سنة واحدة في الدوري الانجليزي الممتاز، أبقت إدارة النادي على فاركي، ليكرر الإنجاز ذاته بقيادة الفريق للتتويج بلقب التشامبيونشيب 2021 ويعود مرة أخرى إلى البريميرليج بطموحات جديدة.