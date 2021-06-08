صفقات انتر ميلان | برشلونة يترك إيميرسون بعد العودة بأيام!

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، إيمرسون رويال، لاعب برشلونة وذلك من أجل أن يكون تدعيمًا جديدًا لصفوف الفريق بالموسم المقبل، خاصةً مع احتمالية مغادرة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان أو عودته إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021.

وإنضم إيمرسون رويال لصفوف برشلونة هذا الصيف، وذلك بعدما أمضى موسمين في صفوف ريال بيتيس الإسباني بملكية مشتركة بين البرسا وبيتيس.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا ، فإن بطل الدوري الإيطالي يحاول ضم إيمرسون وإقناع إدارة البرسا على الأقل معارَا لتدعيم جبهته اليمنى التي تواجه خطر فقدان أشرف حكيمي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي “انتر ميلان” يود التعاقد مع الظهير البرازيلي، كي يكون بديلاً للمغربي أشرف حكيمي والذي بات على أعتاب الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان قد توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي، بعد غياب دام 11 عامًا عن آخر لقب كالتشيو، لكنه يواجه مشكلة حقيقية هذا الصيف تتعلق بالإدارة الفنية للفريق، حيث قرر صانع الإنجاز “أنطونيو كونتي” الرحيل بشكل مفاجيء بسبب تغيير الإدارة للمشروع المتفق عليه في صيف 2020، ليتولى مدرب لاتسيو سيموني إنزاجي المسؤولية.