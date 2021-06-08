شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاتحاد الروسي يتصدر سباحة التتابع «سيدات» ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصدر منتخب الاتحاد الروسي منافسات السباحة لتتابع الفرق سيدات في اليوم الأول لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر- رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وجاء ثنائي الاتحاد الروسي وهن جولناز جوبادولينا ويوليانا باتاشوفا في المركز الأول برصيد 303 نقطة وزمن قدره 2:03:77 دقيقة، بينما جاء ثنائي أوكرانيا وهن إرينا بويتشونيوك وأناستازيا شيزوفا في المركز الثاني برصد 298 نقطة وزمن قدره 2:06:45 دقيقة، بينما احتل ثنائي بيلاروسيا وهن فولها سيلكينا وإرينا براسيناتوفا في المركز الثاني برصيد 294 نقطة وزمن قدره 2:08:15 دقيقة.

واحتل ثنائي منتخب مصر وهن سندس أبوبكر ومريم عامر في المركز الثامن برصيد 286 نقطة زمن قدره 2:12:03 دقيقة.

وتقام الآن منافسات السلاح ثم بعد ذلك تقام منافسات السلاح الإضافية ويعقبها منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبوبكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.