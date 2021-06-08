شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجهيز «أفشة» للحاق بمواجهة الترجي بنصف نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل مجدى أفشة لاعب النادى الاهلي تنفيذ برنامجه العلاجى تحت إشراف الجهاز الطبى الذي يترأسه أحمد أبوعبلة من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلى للكاحل، تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقي، في محاولة لتجهيزه للمشاركة أمام الترجى، وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موقفه النهائى من اللحاق برحلة تونس.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء فريق الاتحاد السكندري في ثاني مواجهاتهما بالدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، في إطار المنافسة على لقب البطولة.

وحرص ماريو بالما، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز خلال اللقاء لتعويض نتيجة المباراة الأولى التي خسرها الفريق بنتيجة 71-58.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز.