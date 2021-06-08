شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبى الاهلى فى مران الخميس قبل مواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلساته مع لجنة التخطيط لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها ملف تسويق المستبعدين من اللاعبين الأجانب لضم بدائل غيرهم في القائمة الجديدة والتحضير لرحلة الفريق إلى تونس لملاقاة الترجى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحضر الخطيب مران الفريق غدا الخميس والمقرر على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 6 أيام لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت خوض الفريق العديد من المباريات على الصعيدين المحلى والأفريقي.

وينتظر أن يجتمع الخطيب مع اللاعبين على هامش المران للاطمئنان على استعداداتهم لنصف نهائى دورى الأبطال ومطالبتهم بالتركيز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في مباراة العودة للتأهل إلى النهائى والمنافسة على الفوز باللقب والمشاركة في مونديال الأندية .