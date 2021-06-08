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الخطيب يحفز لاعبى الاهلى فى مران الخميس قبل مواجهة الترجى

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يواصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلساته مع لجنة التخطيط لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها ملف تسويق المستبعدين من اللاعبين الأجانب لضم بدائل غيرهم في القائمة الجديدة والتحضير لرحلة الفريق إلى تونس لملاقاة الترجى في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحضر الخطيب مران الفريق غدا الخميس والمقرر على ملعب مختار التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 6 أيام لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت خوض الفريق العديد من المباريات على الصعيدين المحلى والأفريقي.

وينتظر أن يجتمع الخطيب مع اللاعبين على هامش المران للاطمئنان على استعداداتهم لنصف نهائى دورى الأبطال ومطالبتهم بالتركيز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في مباراة العودة للتأهل إلى النهائى والمنافسة على الفوز باللقب والمشاركة في مونديال الأندية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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