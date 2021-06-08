شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أرشح هذا الثنائي لخلافة فرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ليس لديه بديل للتونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق.

فرجاني ساسي، ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد عقده مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال طارق يحيى، في تصريحات إذاعية :«أتمنى أن ينجح نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، حتى لو سيحصل اللاعب على مقابل مادي كبير، هذا لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن تأمين مستقبله».

وأضاف :«الزمالك ليس لديه بديل للاعب التونسي، وفي حال رحيله أتمنى أن يضم النادي أي من الثنائي نبيل دونجا لاعب بيراميدز أو النيجيري إيزي إيميكا، لاعب خط وسط المصري، لتعويض رحيله».

وأوضح :«محمد مجلي، لاعب خط وسط المقاولون العرب، لن يستطيع تعويض رحيل فرجاني ساسي، لذلك أتمنى عدم التعاقد معه».