شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراى يطلب التعاقد مع ديانج بثلاثة ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى النادى الاهلى عرضا من جالاتا سراى التركى يطلب إستعارة أليو ديانج لاعب الفريق على سبيل الاعارة بداية من الموسم الجديد بمقابل 800 الف دولار مع وضع بند للشراء النهائى بـ 3 مليون دولار وذلك بعد متابعة النادى التركى للاعب خلال مشاركة مع الأهلى فى مونديال الاندية بقطر والتى حصل خلالها الاهلى على الميدالية البرونزية وكذلك دورى أبطال أفريقيا والسوبر الافريقي بجانب مشاهدة تسجيلات للمباريات التى شارك فيها فى البطولات المحلي مع الأحمر.

ووفقا لمصدر داخل النادى الاهلى فان لجنة التعاقدات طلبت من الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حسم مصير العرض للرد على الجانب التركى.

وأضاف المصدر أن إدارة الاهلى تحفظت على المبلغ الذى حددة النادى التركى فى حالة الشراء والبالغ 3 ملايين دولار وترى أن قيمة اللاعب تصل الى 8 ملايين دولار.

وينتظر أن يحسم النادى مصير العرض التركى خلال الايام القليلة المقبلة بعد إجتماع لجنة التخطيط والتعاقدات مع موسيمانى لحسم مصير العروض التى وصلت لبعض اللاعبين خاصة أن محمد الشناوى حارس المرمى تلقى عرضا من أحد الاندية السعودية مؤخرا،